Pellegatti s’arrabbia: “Il Milan non paga 5+… come altri club, ma 40 TUM”

Il Milan , sino a questo momento, è stata una delle società italiane più attive in questa sessione estiva di calciomercato, avendo già ufficializzato quattro colpi importanti. Luka Romero e Marco Sportiello , arrivati a parametro zero, oltre a Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea .

Milan, lo sfogo di Carlo Pellegatti

Nel corso di una diretta su 'QSVS' il giornalista Carlo Pellegatti è stato provocato da alcuni colleghi mentre si parlava del mercato del Milan. Il noto tifoso rossonero si è anche arrabbiato e alzando la voce ha detto: "Il Milan non paga 5+... come fanno altri club, ma 40 TUM". Il riferimento, probabilmente, era a Davide Frattesi, che l'Inter ha preso in prestito a 6 milioni con riscatto fissato a 27 milioni.