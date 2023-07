Milan, la maglia di Pulisic già sold out: che affare per Cardinale

L'entusiasmo per questo quarto innesto del Milan di Gerry Cardinale è reso evidente dal fatto che sullo store ufficiale del Diavolo le maglie di Christian Pulisic sono già sold out. Se si tenta di acquistare una maglia da gara dello statunitense, infatti, compare una notifica che avvisa come tale casacca non sia più disponibile. Tutto questo in appena due giorni dalla presentazione ufficiale. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Milan e Reijnders, striscione del traguardo in vista PM