Milan, la curiosità su Pulisic: il rapporto con l’amico Giroud | News

Probabilmente in questi giorni, aprendo uno dei vostri social network, avrete visto il video nel quale Pulisic e Giroud parlano a stretto contatto negli spogliatoi prima di scendere in campo. Olivier sembra dare delle indicazioni a Christian, attento e d'accordo. Sono stati compagni al Chelsea nelle stagioni 2019/20 e 2020/21. Due assist dell'americano al francese, uno del francese all'americano in quel di Londra. Giroud nel recente passato ha anche dichiarato: "Un ragazzo allegro, sempre sorridente. La nostra intesa è stata ottima".