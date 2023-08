Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Musah: il record al Valencia

RECORD E PRESTIGIO

Musah detiene il primato come più giovane calciatore non spagnolo ad aver realizzato una rete con il Valencia. All'età di 17 anni e 338 giorni ha siglato il momentaneo 1-0 degli Els Che contro il Getafe. Gara valida per l'8ª giornata de LaLiga 2020/21 terminata poi sul risultato di 2-2. Inoltre, esattamente come Luka Romero, suo nuovo collega e anch'esso neo-rossonero, anche Yunus è stato inserito all'interno della prestigiosa lista "Next Generation" del Guardian, composta dai 60 migliori talenti di ciascuna annata - 2002 per Musah e 2004 per Romero.