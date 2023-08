Amichevole Monza-Milan: Leao scalda i guanti di Di Gregorio | PM NEWS

Cambio in casa Monza: esce Bettella per far spazio a D'Ambrosio.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti all'U-Power Stadium di Monza dove tra poco, alle ore 21:00, assisteremo all'amichevole tra il Monza di Raffaele Palladino e il Milan di Stefano Pioli. Si tratta della sfida per la prima edizione del Trofeo Berlusconi dopo l'addio dell'ex presidente di entrambe le squadre in campo, Silvio Berlusconi. Restate con noi per il LIVE testuale della sfida tra i biancorossi e rossoneri. Non perdetevi neanche un'azione in diretta!