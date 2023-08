Trofeo Berlusconi, Monza-Milan 6-7 d.c.r: il commento del match | News

Termina 6-7 dopo i calci di rigore il match valevole per la prima edizione del Trofeo Berlusconi fra Monza e Milan. La partita non poteva non iniziare con grande commozione per il ricordo dell'ex presidente di entrambe le squadre, Silvio Berlusconi. Nonostante ciò, i ragazzi di Palladino e quelli di Pioli si affrontano con ritmi, almeno inizialmente, discreti per un'amichevole estiva. Il Monza prova a palleggiare ed esce spesso bene dalla pressione rossonera. Dall'altra parte, però, vi è un Leao in grande spolvero, che svaria per la zona centrale del campo e chiede spesso il pallone. Le prime due occasioni del match sono a favore del Monza: Dany Mota sfugge via sulla fascia e mette al centro per Maric che si trova murato da Maignan. La palla però rimane ai biancorossi e Colpani ha un'altra occasione disinnescata nuovamente dal portiere francese.