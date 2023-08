Pagelle amichevole Monza-Milan 1-1 (6-7 d.c.r.): Reijnders top, Leao fatica

KALULU — In campo nel suo ruolo naturale, per sostituire capitan Davide Calabria ancora ai box, il terzino francese spinge meno del suo collega sull'altra fascia. Carlos Augusto da quella parte è un cliente scomodo da contenere e da superare e in alcune occasioni il Monza riesce a spingere da quella parte. Voto 6.

THIAW — Il tedesco, che tra l'altro oggi festeggia il compleanno, regge bene il confronto con l'attacco del Monza che, bisogna dirlo, non è il più irresistibile in Italia. Interventi spesso puliti per lui, che insieme al compagno di reparto Tomori forma un pacchetto difensivo solido. Voto 6.

TOMORI — Vale lo stesso discorso fatto per il compagno di reparto Thiaw. Anche per lui una serata di ordinaria amministrazione senza troppe difficoltà. Nel confronto con il tedesco forse sono da segnalare alcuni interventi meno puliti che sono causa di falli, ma la sufficienza la vale ampiamente. Voto 6.

THEO HERNÁNDEZ — Il primo tempo di capitan Theo Hernandez è fatto di alti e bassi. Da una parte non chiude la diagonale e permette a Colpani di andare in rete, dall'altra spinge parecchio sulla sua fascia in compartecipazione con il solito Rafael Leao, andando anche a centimetri dal gol. Voto 6.

LOFTUS-CHEEK — Il centrocampista ex Chelsea svolge il suo compito senza infamia e senza lode. Se si dovesse fare una classifica la sua prestazione sarebbe da inserire sotto quella di Reijnders e sopra quella di Krunic. Dimostra comunque quanto già fatto vedere in queste prime uscite stagionali, ossia che la fisicità è la specialità della casa. Voto 6,5.

KRUNIĆ — Al centro dei 'rumors' di calciomercato poiché - si dice - d'accordo con il Fenerbahçe per un contratto da 4 milioni di euro all'anno, svolge benino il suo compito davanti alla difesa. Entra poco nelle azioni del Milan, anche le meno pericolose e, rispetto ai suoi compagni di reparto sembra effettivamente avere qualche marcia in meno. Voto 5.

REIJNDERS — Degli acquisti del calciomercato estivo del Milan sembra essere uno dei più convincenti. Tanta corsa, tanto pressing, ma soprattutto tantissima qualità. Spesso si fa trovare libero e cuce il gioco tra difesa e attacco, tentando in più di un'occasione l'inserimento in area di rigore. Un giocatore a tutto campo che serve tanto a questo Diavolo. Peccato per il cartellino giallo a fine primo tempo. Voto 7.

PULISIC — Dopo alcune prestazioni in chiaroscuro finalmente sembra aver mostrato le qualità per cui il Milan ha deciso di puntare su di lui. Tenta spesso il dribbling, ma anche l'inserimento e quando duetta con Olivier Giroud sembra sempre impensierire la difesa del Monza, guadagnando un rigore trasformato dopo la ribattuta di Di Gregorio. Voto 6,5.

GIROUD — L'attaccante francese cerca di ricevere palla scendendo fino a centrocampo, ma non sempre gli riesce bene. Nel primo viene servito in poche occasioni e quando questo avviene non riesce mai a capitalizzare. Nella ripresa non cambia il copione e la fatica a farsi trovare libero è la stessa. Voto 5.

R. LEÃO — Dopo pochissimi minuti è il portoghese a creare la prima occasione della partita, andando a pochi passi dal vantaggio. Più passano i minuti, però, e più le occasioni che ha sembra sprecarle, facendosi anche ipnotizzare a tu per tu da Di Gregorio. Nella ripresa si fa anche ammonire per un gesto di stizza nei confronti di Gagliardini. Voto 5,5.

I SUBENTRATI — Al 79' entrano, tutti insieme, Samuel Chukwueze, Noah Okafor, Davide Bartesaghi e Lorenzo Colombo. Nessuno incide in maniera particolare, salvo qualche sgasata del terzino sulla fascia, non abbastanza per assegnargli un voto.

MISTER PIOLI — Schiera in campo la miglior formazione possibile, al netto degli infortunati e di coloro che ancora si devono inserire nel dettame tattico. Nel primo tempo, dopo una buona partenza, il Milan subisce la trama di gioco del Monza. Un copione che si ripete, se possibile con più frequenza, anche nel secondo tempo. Qualcosa da migliorare in vista dell'esordio in campionato con il Bologna c'è. Voto 5,5.