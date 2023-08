Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Musah: un calciatore poliglotta

( fonte: acmilan.com ) Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders, il centrocampo della formazione di Mister Pioli ha accolto anche Yunus Musah . Il classe 2002 ha mosso in questi giorni i primi passi nel pianeta rossonero. E dopo averne approfondito carriera e caratteristiche tecniche, per noi è tempo di scoprire alcune curiosità su di lui.

POLIGLOTTA

Tra tradizioni familiari ed esperienze vissute, Yunus ha imparato a comunicare fluentemente in diverse lingue: dall'inglese all'italiano, passando per lo spagnolo, il Dagbani - lingua parlata in Ghana -, e l'Hausa, idioma maggiormente diffuso in tutto il continente africano. Da ora in avanti avrà tempo di perfezionare il suo già ottimo italiano. Segui con noi il live di Monza-Milan >>>