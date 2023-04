Milan, inizia la rivoluzione: giorni di attesa per un’importante novità

Mercoledì il Milan potrebbe saperne di più su una questione che, ormai già da un po' di tempo, sta a cuore al club rossonero. Le ultime news

Rivoluzione al Milan. No, non stiamo parlando di calciomercato né, tanto meno, di stravolgimenti nel management del club di Via Aldo Rossi. Stiamo parlando, al contrario, di una novità che i rossoneri potrebbero introdurre a partire dalla stagione 2023-2024.

Vale a dire la realizzazione di un Milan B, una seconda formazione rossonera (diversa dal Milan Primavera) che parteciperebbe ad un campionato minore italiano (si parla molto della Serie C) con l'obiettivo di far crescere i talenti più fulgidi del settore giovanile del Diavolo.

Milan B dalla stagione 2023-2024? Il punto — Un'idea, questa, che il Milan ha coltivato per anni. Sin dai tempi in cui erano dirigenti Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. L'ipotesi di avere una seconda squadra che milita in un torneo più competitivo del Primavera 1 solletica, non poco, gli appetiti della società rossonera.

La quale, così, potrebbe far misurare nel calcio che conta i prospetti che escono dal vivaio. I quali, magari, sono ancora acerbi per la Serie A e per mister Stefano Pioli, ma che, così, potrebbero crescere e fare esperienza in casa anziché in giro per l'Italia o per l'Europa.

L'unico club italiano ad avere una squadra B, finora, è la Juventus. La Juventus B, ora Juventus Next Gen, milita in Serie C e schiera calciatori sotto i 23 anni di età. Ora anche il Milan potrebbe presto unirsi ai bianconeri. Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, ha infatti riaperto la strada alla costruzione delle seconde squadre.

L'intervento di Casini (Lega Serie A) a 'RadioUno' — “Sul tema delle seconde squadre la Lega ha prodotto uno studio ad hoc, proponendo alla F.I.G.C. delle modifiche per facilitarne la realizzazione e la creazione – ha ammesso Casini in diretta radiofonica oggi su 'RadioUno' –. La Lega Pro ha mostrato sensibilità ed interesse. Quindi, già nel Consiglio federale di mercoledì, puntiamo ad apportare ulteriori modifiche al regolamento per rendere davvero concreta la possibilità che più società, oltre alla Juventus, possano avere una seconda squadra in Lega Pro”.

Paolo Maldini e Frederic Massara (che tempo fa ha partecipato, a Torino, proprio ad un convegno sul tema) attendono novità. Il Milan B potrebbe vedere presto la luce. Altre squadre interessate alla creazione di una seconda compagine sembrano essere, secondo quanto risulta, la Roma e il Monza.