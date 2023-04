Calciomercato Milan – Boniface sarà l’erede di Giroud? La situazione

Victor Boniface, attaccante dell'Union Saint-Gilloise, è obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Le ultime news

Victor Boniface, attaccante nigeriano dell'Union Saint-Gilloise, è un obiettivo di del Milan per la prossima stagione. Ne ha parlato 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

Calciomercato Milan: piace il centravanti nigeriano Boniface — Il Milan, infatti, è alla ricerca di un bomber che possa rappresentare un'alternativa reale e concreta ad Olivier Giroud, che resterà in rossonero per almeno un'altra stagione ma che, alla soglia dei 37 anni, non potrà di certo giocare tutte le partite del Milan.

Il Diavolo pensava di aver risolto il problema ingaggiando, un anno fa, Divock Origi a parametro zero, ma così non è stato. Il Milan, quindi, sta sondando il calciomercato internazionale per un nuovo attaccante e Boniface sembra poter fare al caso dei rossoneri di Stefano Pioli.

Quest'anno è protagonista in Europa League con l'Union Saint-Gilloise — L'idea è quella di metterlo in ballottaggio con Giroud nella stagione 2023-2024 per poi diventare titolare fisso l'annata successiva. Quello di Boniface è uno dei nomi seguiti con attenzione da Paolo Maldini e Frederic Massara. Classe 2000, gioca in Belgio e, in questa stagione, finora, ha segnato 20 gol e fornito 9 assist in tutte le competizioni in cui è stato impegnato.

In particolare, con l'Union Saint-Gilloise, ha segnato 6 reti in 9 partite di Europa League, l'ultima nell'1-1 dell'andata dei quarti di finale alla 'BayArena', in Germania, contro il Bayer Leverkusen. 'Tuttosport' non ha rivelato quanto possa costare Boniface, eventualmente, al Milan: secondo 'Transfermarkt' il centravanti nigeriano, sotto contratto con i belgi fino al 30 giugno 2026, varrebbe 6 milioni di euro. Napoli-Milan, le convinzioni di Montella su Osimhen e Leao >>>