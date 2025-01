Juventus-Milan 2-0, una brutta sconfitta per i rossoneri. E il primo a rendersene conto è stato Sergio Conceicao. L'allenatore rossonero non si è nascosto nel post partita prendendosi gran parte della responsabilità della sconfitta. "Sono io che devo cambiare atteggiamento e personalità dei giocatori - così Conceicao a DAZN - Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta, perché all'intervallo non sono riuscito a cambiare la situazione". Parole forte e molto significative, che vanno in netto contrasto rispetto a quelle di Fonseca, che spesso si è lamentato della squadra, senza prendersi responsabilità dirette, almeno davanti ai microfoni. "Ripeto, io sono il responsabile di questa sconfitta". Non solo però, Conceicao ha parlato anche della responsabilità della squadra e dei giocatori. PROSSIMA SCHEDA