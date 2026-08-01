Ci sono due giocatori che nella loro carriera hanno incarnato i valori, lo spirito e la storia del Milan. Entrambi hanno indossato la fascia da capitano, guidando le rispettive squadre sul tetto d'Italia, d'Europa e del Mondo. Insieme hanno guidato la difesa rossonera per tredici lunghi anni, formando la coppia di centrali più forte nella storia del calcio. Stiamo parlando, ovviamente, di Paolo Maldini e Franco Baresi, storici capitani e leggende del Diavolo. Alessandro Costacurta, che ha giocato con entrambi, è stato chiamato a scegliere il migliore tra i due.

Milan, Maldini o Baresi? La risposta di Costacurta

"Ho avuto due grandissimi capitani: Paolo Maldini e Franco Baresi. A livello di leadership, però, Franco ha avuto qualcosa in più. Ha guidato un Milan che ancora non era la squadra forte e vincente ereditata poi da Maldini. Insieme a Sacchi, Baresi è stato la figura più importante di quel ciclo storico. Ci ha trasmesso valori e disciplina con una determinazione feroce. E poi ha dimostrato un attaccamento unico, indossando questa maglia persino in Serie B per riportarla in alto. C'è un bel testa a testa tra lui e Paolo su chi sia il più grande milanista di sempre, ma noi siamo stati davvero fortunati ad aver vissuto quell'epoca al suo fianco".

Intervenuto in diretta a 'Sky Sport',ha risposto così alla domanda:

La verità è che una risposta non esiste e non esisterà mai: il Milan non ha dovuto scegliere tra Maldini e Baresi. I tifosi rossoneri hanno avuto la fortuna di poterseli godere entrambi, anche insieme, per tantissimi anni.

I funerali di Baresi: data e luogo

tristemente scomparso all'età di 66 anni, si terrannoUn occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite. Al rito funebre non prenderà parte la squadra, attualmente in Australia per la tournée estiva. In rappresentanza delci sarà il proprietario