Mattia Liberali sembra essere ad un passo dal Como. Il prodotto del settore giovanile rossonero è esploso in questa annata al Catanzaro, la prima lontana da Milano, attirando le attenzioni di diversi Club di Serie A ... incluso il Milan.

C'è chi però lo aveva già notato anni fa: Billy Costacurta, ex difensore leggenda rossonera, ha raccontato a Calciomercato - L'Originale un aneddoto su un giovane Liberali e su come lui stesso fu colpito dalle sue abilità, tanto da azzardare il paragone con Phil Foden, trequartista inglese del Manchester City:

“Siamo di fronte ad un bellissimo talento. Lo vidi per la prima 4 anni fa. Mio fratello lavora per il settore giovanile del Milan e mi parlò di questo talento, che giocava con Camarda. Mi disse: “C’è questa specie di Foden, piccolo piccolo, vienilo a vedere”. In quel periodo era davvero la copia di Foden, il Foden di 4 anni fa. Ha un mancino meraviglioso.

"Billy" non si è risparmiato per quanto riguarda i complimenti per il trequartista classe 2007, ricordando però il grande errore commesso dal Milan lasciandolo andare così facilmente, perdendolo a zero:

"Che viene mandato via dal Milan è una cosa incredibile … Ora ha imparato a usare quel corpicino, lo muove benissimo”.

La stagione di Liberali

Milan, che errore lasciarlo partire

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Incon il Catanzaro, Liberali ha registrato benmettendo a segno. Nella prima parte di stagione è partito spesso dalla panchina, salvo poinel girone di ritorno prendendosi il posto da titolare sulla trequarti e trascinando i calabresi in un'ottima stagione fino alla finale Playoff, persa contro il Monza. Le prestazioni convincenti hanno acceso i riflettori su di lui, tanto da creare una "bagarre" in Serie A per strapparlo alla serie cadetta.Nelle giovanili rossonere dal lontano 2015,è cresciuto calcisticamente al Diavolo. Un prodotto targato, sviluppato e curato fino al grande salto tra i professionisti, salvo poi separarsi durante la scorsa sessione estiva di mercato. Il talentuoso trequartista partì in direzione Catanzaro dopo non aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto, soprattutto a causa di "valutazioni tecniche interne": alcune figure dirigenziali non vedevano in lui il potenziale per diventare un elemento importante per la prima squadra ed il classe 2007 decise di. Ora, dopo un'ottima stagione, il suo nome è tornato di moda a Casa Milan grazie al nuovo stile di gioco portato da Amorim, che vorrebbe annoverare Liberali tra i trequartisti in rosa.Sicuramente il talentino azzurro avrebbe spazio neldell'allenatore lusitano ma, nonostante l'insistenza rossonera, Liberali potrebbe non avere molta intenzione di ritornare dall'ambiente chesolamente un anno fa. Il Milan incasserà in ogni caso il 50% della clausola da 6 milioni imposta dal Catanzaro ma, se non dovesse tornare, resterebbe vivo ilper aver lasciato partire così facilmente un talentino del genere.