I convocati della Francia per Israele e Belgio: ci sono 3 giocatori del Milan

Ecco la lista dei convocati della Francia per le partite di Nations League contro Israele e Belgio: presenti tre giocatori del Milan

Ecco la prima convocazione senza Antoine Griezmann. Didier Deschamps ha annunciato la lista dei giocatori selezionati per le partite di Nations League contro Israele e Belgio. Nell'elenco ufficiale, come previsto, manca Kylian Mbappé, mentre figurano sei calciatori che militano in squadre italiane: Maignan, Hernandez, Guendouzi, Fofana, Kone e Thuram.