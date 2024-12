Pastore: “Al Milan chi è che prende le decisioni? Su Conceicao dico …”

Le parole di Pastore

"Ancora una volta, il Milan non ha un chiaro dirigente ad assumersi la responsabilità della scelta e dell'esonero di Fonseca. Tant'è che la sensazione, supportata anche da colleghi, essendo stato Cardinale a premere il pulsante rosso, la scelta di Conceicao sia sempre sua. Visto che Cardinale non sa molto di calcio, probabilmente Jorge Mendes ha consigliato, come spesso fa nelle società in crisi o dirigenzialmente in crisi, un allenatore ottimo. Ciò getta un'altra luce su dirigenti che non si sa bene cosa stiano a fare, cosa decidano, se in qualche modo possano orientare la direzione sportiva".