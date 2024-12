Milan, ecco Conceicao: fame, intensità e carattere non sono negoziabili

Al piano tattico ci arriveremo, ma Conceicao ci tiene a ricordare che il tempo non può essere un alibi. Il Milan non vive una bella situazione ma non per questo deve abbattersi, anzi. La parola d'ordine è reazione, ma serve che il gruppo guardi verso lo stesso orizzonte. Per il tecnico portoghese sono tutti uguali, non vi è una gerarchia e non vi sono intoccabili: se non ti alleni bene allora non giochi. Un concetto che abbiamo già potuto assaporare con Paulo Fonseca, ma con l'ormai ex allenatore rossonero sembrava esserci anche qualche intoppo interpersonale.