Marianella: “Milan, Conceicao è bravo. Ha già fatto una cosa importante”

A Sky Sport 24, il telecronista sportivo Massimo Marianella ha parlato del Milan e, in particolar modo, di Sergio Conceicao . Quest'ultimo ha sostituito Paulo Fonseca sulla panchina rossonera ed ha portato a casa la Supercoppa Italiana . Nella competizione, il Milan ha vinto contro la Juventus in semifinale e contro l' Inter in finale.

Ecco le parole di Massimo Marianella: "Leao non è mai stato un problema perché, potenzialmente, è tra i più forti al mondo. Conceicao è stato bravo e fortunato a vincere subito, gli darà credito all'interno dello spogliatoio. Poi è qui perché è un bravo allenatore. Lui dice che non è arrivato a farsi amici ma a vincere. E vince subito. Il suo Porto poteva permettersi di essere brillante in Portogallo, in Europa invece era una squadra estremamente saggia. L'anno scorso batte l'Arsenal perché trova una chiave difensiva che limita una delle squadre più brillanti d'Europa. È un allenatore che viene con un bagaglio di esperienza molto importante. Vincere è un aiuto importante per il resto della stagione. Per valutarlo dovremo aspettare almeno un mese. Lui ha ora ridato il senso del valore della maglia del Milan, anche a chi l'aveva dato per scontato".