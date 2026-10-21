Milan, Compagnoni promuove Amorim: "Ha capito l'importanza di Modric". Ecco come

Il Milan di Ruben Amorim sta cambiando volto e Luka Modric sembra essere uno dei giocatori che stanno beneficiando maggiormente delle recenti modifiche tattiche. È questa, in sintesi, l'analisi di Maurizio Compagnoni, che ha sottolineato come il tecnico portoghese abbia compreso l'importanza del centrocampista croato, intervenendo sull'assetto della squadra per valorizzarne le qualità.

"Il portoghese ha capito l'importanza di Modric e per metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio non ha esitato a modificare i suoi piani tattici, passando a un centrocampo a tre. In questo modo l’ex Real, protetto da Rabiot e dal fido gregario Musah, non è costretto a sfiancarsi nel rincorrere gli avversari, ha più lucidità per avviare l'azione offensiva. Il problema è la carta di identità che impedirà al croato di giocare sempre". Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport.

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Milan, la svolta tattica di Amorim parte dal centrocampo

L'avvio della stagione aveva sollevato alcuni interrogativi sull'utilizzo di Modric nel sistema di gioco di Amorim. Il centrocampista, nonostante la sua straordinaria qualità tecnica e la capacità di dettare i tempi della manovra, si era trovato a dover coprire ampie porzioni di campo in una mediana a due.

Con il passare delle partite, però, l'allenatore rossonero ha iniziato a sperimentare soluzioni differenti, dimostrando una maggiore flessibilità tattica. Il Milan ha così alternato diversi assetti, passando da una linea difensiva a tre a soluzioni con quattro uomini, mentre il centrocampo ha acquisito nuove combinazioni.

La possibilità di affiancare a Modric più giocatori in grado di garantire copertura e dinamismo rappresenta un elemento fondamentale. In questo modo, il croato può concentrarsi maggiormente sulla costruzione del gioco, sfruttando la propria visione e la capacità di trovare linee di passaggio difficili da leggere per gli avversari.

Modric torna al centro del progetto rossonero

La gestione del centrocampo è uno degli aspetti più importanti del lavoro di Amorim. L'obiettivo non è soltanto trovare il modulo ideale, ma costruire una squadra capace di adattarsi alle diverse situazioni della partita senza rinunciare alla qualità dei suoi interpreti migliori.

Modric resta un riferimento per il Milan grazie alla sua esperienza e alla capacità di dare ordine alla manovra. Garantirgli un adeguato supporto può permettergli di incidere maggiormente, limitando al tempo stesso il dispendio di energie richiesto da un calcio intenso e aggressivo.

La maggiore duttilità tattica mostrata da Amorim può quindi rivelarsi decisiva per il rendimento del centrocampista e per gli equilibri dell'intera squadra. Dopo le prime difficoltà, il tecnico portoghese sembra aver individuato nuove soluzioni per mettere il talento del croato al servizio del Milan.