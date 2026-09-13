Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico

Dopo la prestazione non proprio brillante messa in campo contro la Juventus, Diego Moreira ha scelto la Lazio per riscattarsi. L'esterno belga ha preso in mano il Milan, cercando di ricucire la differenza di reti all'Olimpico con una doppietta stratosferica. Non solo gol, ma anche un'atteggiamento da vero e proprio veterano.

Milan, la notte di Moreira

“Un gol del genere l’ho visto fare solo a Dimarco ultimamente. Forse il coefficiente di difficoltà era maggiore, la palla cadeva all’alto. Sul secondo gol mi è piaciuta la cattiveria con cui è andato sul pallone."

Ad impressionare tutti infatti, è stata la qualità tecnica e la determinazione messa i campo: prima una grandissima coordinazione con una conclusione al volo, poi una stoccata di prima. Ad analizzare la serata del giovane ci ha pensato il giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni di

Successivamente, Compagnoni ha voluto toccare il tema legato alla cifra tirata fuori dai rossoneri in estate per strapparlo dallo Strasburgo:

"50 milioni più bonus per quello che ha dimostrato in carriera sono troppi, ma per quello che potrebbe dimostrare non sono troppi, è un giocatore che ha potenzialità enormi. Se ha la testa giusta per migliorare può fare molto bene”.