La filosofia nuova della dirigenza rossonera non cambia, anzi, raddoppia. Il Milan ha definito finalmente l'acquisto a titolo definitivo dall'Empoli di Edoardo Zanaga, attaccante classe 2008. Un'operazione di prospettiva che blinda il talento azzurro a lungo termine: il giovane, infatti, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2029.

(Fonte acmilan.com) - "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Edoardo Zanaga, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L'attaccante, nato nel 2008, arriva dall'Empoli FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".

Milan, in arrivo Zanaga

Il ragazzo si dividerà tra, sfruttando la seconda squadra rossonera per maturare definitivamente e poi cercare magari il salto di qualità in prima squadra. Ma chi è davvero il nuovo innesto rossonero?

Nato ad Asti il 13 marzo del 2008, il giovane è alto 1,84 ed è destro naturale. Zanaga non è il classico centravanti che vive solo dentro l'area di rigore, ma non è nemmeno una punta leggera priva di punti di riferimento. Si cpuò collocare benissimo nel mezzo.

Il giovane, infatti, è una seconda punta, ma può giocar anche come esterno d'attacco, adatto per il 4-4-2 oppure per il 4-2-3-1. Gli allenatori che lo hanno seguito ne lodano la capacità di legare il gioco, attaccare la profondità e muoversi tra le linee, cosa non scontata. E' un profilo moderno e plasmabile: un vero e proprio jolly offensivo.

La scuola Juventus e la cantera Empoli

La crescita in bianconero: alla Juventus Zanaga entra giovanissimo, formandosi in uno dei settori giovanili più importanti d'Italia.

alla Juventus Zanaga entra giovanissimo, formandosi in uno dei settori giovanili più importanti d'Italia. Il passaggio all'Empoli: in Toscana trova il suo habitat naturale. La scuola empolese, celebre per la sua capacità di lanciare giovani promettenti (basti pensare a Bennacer), ne affina le doti tecniche e la lettura del gioco.

I numeri

Quello di Zanaga non è un nome spuntato fuori dal Nulla. Il giovane ha alle proprie spalle un percorso formativo di primissimo livello nel calcio italiano.Nell'ultima stagione in Primavera, Zanaga ha collezionato 12 presente segnando anche 1 gol. Il vero capolavoro della sua carriera, però, è datato 25 settembre 2025. n quella data, nel match di Coppa Italia contro il Genoa, l'allenatore dell'Empoli lo aveva inserito al 59esimo al posto di Carboni.

Ma perchè il Milan lo ha scelto? La dirigenza rossonera ha visto in Zanaga il prototipo dell'attaccante moderno: struttura fisica abbinata a mobilità, tecnica e intelligenza tattica. Non una scommessa al buio, ma un talento molto futuribile.