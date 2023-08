Lorenzo Colombo avrebbe firmato il rinnovo con il Milan ed ora sarebbe pronto per il trasferimento al Monza

La giornata odierna è stata di fondamentale importanza per il passaggio di Lorenzo Colombo al Monza . L'attaccante del Milan nella giornata di oggi ha incontrato la dirigenza del club brianzolo insieme al suo agente Giuseppe Riso in modo da sistemare gli ultimi dettagli. E al termine della stessa ci sarebbe stata la fumata bianca.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', poi, in serata Lorenzo Colombo avrebbe firmato il rinnovo con il Milan. E ora, in attesa dell'ufficialità, sarebbe pronto al passaggio al Monza.