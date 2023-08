Milan, la probabile formazione per la Roma: Pioli con l’undici titolare

Nella giornata di venerdì 1 settembre, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo allo stadio Olimpico contro la Roma, in uno degli anticipi della 3^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il tecnico Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Maignan in porta la solita difesa a quattro composta da Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders, mentre il tridente sarà formato da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.