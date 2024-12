La protesta dei Milan Clubs: parole dure contro il caro biglietti

É ormai appurato di come la politica commerciale di questa società non tenga conto dei tifosi che da anni colorano San Siro, basta che lo stadio si riempia di marionette e turisti che strapagano i biglietti nelle partite di cartello (contro la Juve curve a 124€, 3ºrosso a 114€ e 1ºblu/verde a 154€!!!, solo per citare i settori più POPOLARI), concedendo alle famiglie di andare allo stadio solo nelle partite “inutili”regalando i biglietti a 2€ pur di riempire lo stadio.