Milan, Club 1899: Exclusive Watch Party per la vittoria in Champions

In occasione della straordinaria vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League, per 3-1 grazie ai gol di Thiaw, Morata e Reijnders, Club 1899 ha organizzato un evento esclusivo, aprendo le porte di Casa Milan e regalando ai partecipanti un'esperienza unica ed emozionante.