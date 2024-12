Milan, stop lungo per Chukwueze: ecco la prima diagnosi. Pulisic …

Negli ultimi minuti è giunta la prima diagnosi in merito alle condizioni di Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Milan

Dopo l'infortunio durante il match Milan-Roma negli ultimi minuti è giunta la notizia della prima diagnosi relativa alle condizioni di Samuel Chukwueze. Il nigeriano, fermatosi nel corso della sfida di 'San Siro', come riportato da 'gazzetta.it', avrebbe rimediato una lesione al bicipite femorale. Questa sarà ricontrollata tra una decina di giorni, anche se ad oggi si parla di un possibile stop tra le tre e le quattro settimane. Per quanto concerne gli altri calciatori convalescenti, sia Rafael Leao che Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah sono partiti per Riad, ma difficilmente potranno prendere parte alla sfida con la Juventus.