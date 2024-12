Milan-Roma, infortunio muscolare per Chukwueze. Dentro Abraham

Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-25. I ragazzi di Paulo Fonseca devono vincere per cercare di accorciare sul quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Non solo, i rossoneri devono vincere per chiudere al meglio il 2024 e affacciarsi alla semifinale la Supercoppa italiana contro la Juventus. Chukwueze fermo a terra per quello che sembra un infortunio muscolare anche abbastanza grave dalla reazione dello stesso giocatore. Al suo posto dentro Tammy Abraham.