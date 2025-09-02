Pianeta Milan
Milan, Chukwueze al Fulham: il simpatico siparietto con i nuovi compagni
Milan, Samuel Chukwueze al Fulham: il nuovo attaccante si diverte con Bassey e Iwobi in un siparietto social.
Francesco De Benedittis

Samuel Chukwueze, nuovo attaccante del Fulham, trasferitosi nelle ultime ore di calciomercato dal Milan al club inglese in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, si è sempre distinto per la sua simpatia e solarità. Anche nella sua nuova squadra porta con sé questo tratto caratteristico.

Infatti, si è subito reso protagonista di un divertente siparietto sui social con alcuni dei suoi connazionali e nuovi compagni di squadra al Fulham, Calvin Bassey e Alex Iwobi.

Durante la presentazione con la maglia del club inglese, Chukwueze ha chiamato in videochiamata Iwobi e Bassey, mostrando loro di essere ufficialmente un nuovo giocatore del Fulham, e i tre hanno scherzato insieme.

Chukwueze:“Stesso tempo, vero? (ride, ndr)”. Bassey: "Ayi Kedu! (ridono, ndr)”. “La maglia ti sta bene comunque.”Chukwueze:“Sì, mi piace.” Bassey: “Benvenuto fratello, fammi aggiungere Alex (Iwobi) un attimo.”

Iwobi:“Fratello, dove sei?” Chukwueze: “Come mi sta? ( la maglia del Fulham ndr)” Iwobi: “Ti sta bene”.  Chukwueze:“Ahhh wesh!” Iwobi:“Che numero prenderai?”. Chukwueze:“Il 19, non vedo l’ora di cominciare.”

