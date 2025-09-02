Milan, Chukwueze al Fulham: il simpatico siparietto con i nuovi compagni

Ex Milan, Chukwueze al Fulham: scherzi e risate con Iwobi e Bassey—
Durante la presentazione con la maglia del club inglese, Chukwueze ha chiamato in videochiamata Iwobi e Bassey, mostrando loro di essere ufficialmente un nuovo giocatore del Fulham, e i tre hanno scherzato insieme.
Chukwueze:“Stesso tempo, vero? (ride, ndr)”. Bassey: "Ayi Kedu! (ridono, ndr)”. “La maglia ti sta bene comunque.”Chukwueze:“Sì, mi piace.” Bassey: “Benvenuto fratello, fammi aggiungere Alex (Iwobi) un attimo.”
Iwobi:“Fratello, dove sei?” Chukwueze: “Come mi sta? ( la maglia del Fulham ndr)” Iwobi: “Ti sta bene”. Chukwueze:“Ahhh wesh!” Iwobi:“Che numero prenderai?”. Chukwueze:“Il 19, non vedo l’ora di cominciare.”
