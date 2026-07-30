Mentre la squadra si trova a Perth per affrontare la tournée estiva australiana, a Milanello si rivedono due volti noti. Nella giornata di oggi, giovedì 30 giugno 2026, Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono tornati al centro sportivo di Carnago per ritrovare la miglior condizione in vista dell'inizio della stagione. Ecco come stanno andando i rispettivi percorsi di recupero dagli infortuni infortuni.

La stagione di Pulisic e l'infortunio

Nell'ottavo di finale del Mondiale contro il Belgio,è stato costretto a fermarsi per unaL'obiettivo dello statunitense è quello di essere a disposizione per la prima giornata di campionato contro il, in programma il prossimo 23 agosto.

La stagione di Christian Pulisic può essere divisa in due parti: da un lato gli 8 gol nelle prime 17 partite di campionato, dall'altro le zero reti dalla 18ª giornata in poi. L'ultimo gol dello statunitense con la maglia del Milan risale allo scorso 28 dicembre, giorno della vittoria per 3-0 nel match di andata contro il Verona. Da quando è arrivato a Milano nell'estate del 2023, "Captain America" ha realizzato 42 reti e 26 assist in 132 presenze complessive. Nella stagione appena terminata ha calciato verso la porta 50 volte, centrando lo specchio in 24 occasioni, per un totale di circa un gol ogni 6 tiri. La percentuale dei dribbling riusciti è del 45%, in leggero calo rispetto al 47% registrato l'annata precedente.

Le condizioni di Gimenez e la possibile cessione