Milan: Che stangata di Nadim! Paratici sempre più vicino mentre De Cuyper…

Oggi, sabato 29 marzo 2025, i quotidiani sportivi e non dedicano ampio spazio al Milan, inevitabile vista la grande attesa per il ritorno in campo della squadra rossonera. Domani sera, infatti, il Milan scenderà in campo per affrontare il Napoli in un big match che segnerà la ripresa del campionato, dopo l’ultima pausa per le nazionali. Ma non solo calcio giocato: attorno al club e alla società si stanno delineando scenari interessanti, con progetti a breve e medio termine che potrebbero aprire nuove prospettive. Scopriamo insieme le notizie più rilevanti su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA