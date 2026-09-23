Un avvio di stagione che, analizzando i numeri, non può che far spuntare un grande sorriso sul volto dei rossoneri. Il nuovo Milan targato Rúben Amorim comincia sotto quelli che sono i migliori auspici in Serie A. Dopo le prime cinque giornate infatti, il diavolo è ancora imbattuto, con un bilancio di tre vittorie e due pareggi.

Milan, che avvio di stagione!

Con 11 punti in tasca, ilsi trova a sole due lunghezze di distanza daun bottino pesante e molto incoraggiante soprattutto se si considera che la squadra è ancora in fase di rodaggio e ci sono ampi margini di miglioramento, sia dal punto di vista tattico che qualitativo.

La classifica, però, non è solo l'unico motivo per guardare al futuro con estrema fiducia. Analizzando i numeri e le statistiche di questo avvio di campionato emergono dei dati molto interessanti. Il Milan infatti, vanta attualmente il terzo miglior attacco della Serie A con 10 rete messe a segno, preceduto solamente da Inter (15) e Roma (14).

Guardando la classifica marcatori interna, sono molti i calciatori rossoneri andati a segno: al primo posto abbiamo Diego Moreira con 3 goal, seguito da Cisse e Rabiot a quota 2, mentre Ramos e Pulisic sono fermi a una rete. Anche in difesa le cose funzionano piuttosto bene, con appena quattro goal subiti i rossoneri hanno la quarta difesa meno battuta della Serie A, dietro a Cagliari e Roma, rispettivamente 2 e 3.