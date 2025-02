Milan, che futuro per Silvano Vos? Occhio al ruolo di Tassotti

Come ricorda Calciomercato.com, Silvano Vos è arrivato dal Milan all'Ajax, con i rossoneri che hanno sborsato 2 milioni di base fissa più tre milioni di bonus con anche un 10% sulla futura rivendita. Il piano del Diavolo per l'olandese sembrava chiaro: un inserimento prima nel Milan Futuro in Serie C e poi un passaggio alla prima squadra. Dopo l'ottimo esordio contro il Carpi, Vos è quasi sparito dai radar, anche per colpa di tre infortuni: con il Milan Futuro 674' minuti in Serie C in 11 presenze. Un po' poco visti i presupposti.