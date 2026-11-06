La sconfitta contro il Ferencvaros per 2-0 di ieri sera a San Siro ha lasciato in eredità parecchi punti interrogativi in casa Milan. Tra le note più preoccupanti della serata europea c'è sicuramente il rendimento di tutto il centrocampo rossonero, apparso in estrema difficoltà, poco incisivo e incapace di prendere in mano le redini della partita.

Bocciatura a centrocampo: la corta Comotto

Una prestazione molto deludente che riporta al centro di riflettori anche le scelte fatte di, nonostante la presenza in campo di calciatori comecon quest'ultimo quasi sempre decisivo.

La mediana, che avrebbe dovuto garantire molto equilibrio, in realtà non è riuscita a fare la differenza: sono mancati infatti il ritmo, le idee, e soprattutto la capacità di accompagnare la manovra offensiva. I rossoneri di Amorim hanno faticato moltissimo a costruire il gioco, lasciando troppo spesso partire in contropiede gli avversari, lasciando troppi buchi e mostrando diversi limiti nella gestione della palla.

Arrivati a questo punto, però, sorge spontanea una domanda: con un centrocampo in difficoltà come quello di ieri, non sarebbe stato più utile concedere spazio ad un giovane come Comotto? Il gioiellino classe 2008 rappresenta uno dei profili più interessanti dell'intero settore giovanile rossonero, ed è proprio in competizioni come l'Europa League che i giovani potrebbero scoppiare, mettendosi sotto ai riflettori di tuta Europa, cosi come successo con Tresoldi, ormai osservato da tutte le big europee.

Spazio ai giovani

Non si tratta di pretendere che un ragazzo così giovane risolva i problemi in campo, il discorso è ben diverso: se le alternative con più esperienza non riescono a garantire un rendimento positivo, perché non investire maggiormente sui giovani?

L'Europa League può e deve essere anche questo, ovvero un vero e proprio laboratorio per valorizzare e far conoscere all'intera Europa quelli che sono talenti del futuro. La partita di ieri ha lasciato molti punti interrogativi, e sarebbe anche il caso di guardare con più attenzione al Milan Futuro. Dare fiducia ai giovani ,infatti, potrebbe rappresentare una grandissima opportunità per la prima squadra, soprattutto in vista di un momento delicato come quello che stanno passando.