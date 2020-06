Milan, Castillejo risolve problemi: lo spagnolo è indispensabile

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta Samu Castillejo. La sua presenza nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (era squalificato) non avrebbe probabilmente cambiato le sorti della qualificazione, ma lo spagnolo anche ieri sera contro il Lecce ha dimostrato quanto sia importante per questo Milan.

Il reparto offensivo ieri ha funzionato alla perfezione, cosa non scontata, considerando che prima della pandemia il Milan faceva tanta fatica a segnare: 13 gol in casa, 15 in trasferta. Numeri deficitari rispetto alle prime squadre in classifica, ma i quattro gol di ieri possono dare molta fiducia per il futuro. Castillejo è stato uno dei protagonisti indiscussi del match, oltre ad aver avuto il merito di aver segnato il primo gol della sfida del Via del Mare.

A Pioli in ogni caso non interessano tanto i gol, ma soprattutto il lavoro che fa per la squadra. Castillejo corre per chilometri, crea chance, ha polmoni senza fine e dà tutto in campo. Lo spagnolo, prima semplice riserva di Suso, ora si è preso il Milan. Da sottolineare infine le parole dell’ex Villarreal al termine della gara di ieri: “Il mister parla troppo, quando lui mi chiede una cosa devo farla per forza. Con Calhanoglu e Bonaventura dovevo stare io più largo e bisogna sempre fare quello che dice il boss. Pioli ci chiede di essere disciplinati, ma ci lascia anche la libertà di andare dove crediamo di poter rendere di più”. Un Castillejo completamente centrato, insomma, e soprattutto è l’uomo della squadra che non si ferma mai. Pioli si affida a lui per questo finale di stagione. INTANTO ARRIVANO NOVITA’ SULL’INFORTUNIO DI KJAER, CONTINUA A LEGGERE >>>