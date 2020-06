PM – Infortunio Kjaer: esclusi danni al legamento del ginocchio

MILAN NEWS – Sospiro di sollievo, in casa rossonera, per Simon Kjaer, difensore centrale danese, classe 1989, uscito al 40′ del primo tempo di Lecce-Milan 1-4 per un trauma contusivo rimediato al ginocchio destro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’esame di risonanza effettuato oggi ha escluso un danno legamentoso al ginocchio di Kjaer. Infortunio, quindi, meno grave di quanto ipotizzabile. INTANTO DOMINIK SZOBOSZLAI SI AVVICINA AL MILAN: CLICCA QUI PER SCOPRIRE PERCHÉ >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓