Milan, contatto Cardinale-Zhang per il Nuovo Stadio: ecco la proposta …

Come appreso dall'agenzia 'ANSA', nelle ultime settimane Gerry Cardinale, proprietario del Milan, avrebbe contattato per ben due volte il presidente dell'Inter, Steven Zhang. Questo per proporre al numero uno nerazzurro di attuare insieme il Nuovo Stadio a San Donato, accantonando quindi il progetto per la ristrutturazione di San Siro. La prima chiamata a gennaio. A inizio febbraio ci sarebbe stato il secondo contatto fra i due, nella sede dell'Inter, ma i vertici nerazzurri non sarebbero intenzionati a percorrere questa strada, portando avanti il progetto a Rozzano.