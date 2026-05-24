Questa sera Gerry Cardinale è presente presso lo stadio San Siro per vedere Milan-Cagliari : ai rossoneri servono tre punti per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. In giornata c'è stato un incontro con Ibrahimovic, Calvelli e Moncada . Secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan , il numero uno rossonero ha solo in testa la partita di questa sera. Non andare in Champions sarebbe un fallimento, come sottolineato dalla stesso Cardinale. Vincere questa sera significherebbe raggiungere l’obiettivo minimo ma fondamentale per programmare al meglio il futuro.

Milan, il punto di Cardinale sul futuro

La proprietà è stata vicina al Milan e l'impatto di Cardinale è stato molto importante per la vittoria dei rossoneri contro il Genoa. Conquistare un posto in Champions League, permetterebbe a tutti di costruire le basi per un Milan ancora più competitivo, con serenità. Sulla questione cessioni quote di minoranza: arrivano smentite con il Milan al centro del progetto RedBird, con la volontà di Cardinale di restare a lungo. Cardinale ha parlato con la squadra prima di Milan-Cagliari, mentre gli orizzonti e i possibile cambi del Milan non saranno automatici: prima andranno chiuse tutte le valutazioni sul futuro rossonero. Solo dopo arriverà il momento delle decisioni, con Cardinale con le idee chiare. Ci saranno confronti e valutazioni tra proprietà, dirigenza e area tecnica.