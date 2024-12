Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 10 dicembre 2024. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità interessanti che riguardano l'universo rossonero. La stagione è in piena evoluzione, si gioca ogni tre giorni e non c'è praticamente più il tempo di rifiatare. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'! VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA