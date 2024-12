Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Cardinale rimane alla guida

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 10 dicembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione societaria del Milan. Infatti Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, rinegozierà con il fondo Elliott la restituzione dei quasi 700 milioni di euro del 'vendor loan' utilizzato per l'acquisto del Diavolo. Restituzione non più nell'estate 2025, bensì nel 2028.

In alto, sotto la testata, la presentazione della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 per le due squadre italiane impegnate alle ore 21:00. In agenda due big match, Atalanta-Real Madrid e Bayer Leverkusen-Inter. In casa Juventus, visita di John Elkann alla squadra ed all'allenatore Thiago Motta: il diktat societario? Fare bene in Europa, a partire dalla partita di domani contro il Manchester City.

Chiosa con il parere di Arrigo Sacchi, ex allenatore che, in carriera, ha vinto praticamente tutto: secondo lui la Lazio di Marco Baroni ha tutto per poter vincere lo Scudetto.