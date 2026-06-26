Gerry Cardinale annuncia Massimo Calvelli come nuovo CEO del Milan e manda un messaggio chiaro ai tifosi rossoneri
Milan, Cardinale arriva a Milanello in vista del Derby contro l'Inter | Pm
Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l'ufficialità. Massimo Calvelli è stato nominato nuovo Chief Executive Officer (CEO) del Milan. Il dirigente toscano classe 1974 assumerà dunque un incarico fondamentale nell'organigramma societario di Via Aldo Rossi. Nel comunicato diramato dal club rossonero, il proprietario Gerry Cardinale ha sottoscritto la piena fiducia riposta in Calvelli, mandando anche un segnale importante ai tifosi sulle ambizioni di RedBird.
Milan, ma chi è Calvelli?Il nuovo CEO del Milan può contare su un curriculum invidiabile. In RedBird dal 2025, Calvelli ha alle spalle una carriera da tennista professionista e un'esperienza quinquennale alla guida dell'ATP, oltre a una serie di collaborazioni con Nike, Wilson e Amer Sports per garantire lo sviluppo del brand.
|Periodo / Ruolo
|Istituzione / Azienda
|Impatto e competenze strategiche
|2020 - 2025 (CEO)
|ATP (Association of Tennis Professionals)
|Ha guidato l'era della profonda trasformazione globale e commerciale del tennis maschile.
|Leadership International
|Nike / Wilson / Amer Sports
|Sviluppo di piattaforme commerciali di riferimento e strategie di espansione globale del brand.
|Inizio Carriera
|Atleta Professionista
|Conoscenza diretta delle dinamiche di spogliatoio e della cultura legata alla performance sul campo.
Milan, le parole di Cardinale su CalvelliGerry Cardinale, presente a Casa Milan per il summit di mercato, ha spiegato la nomina di Calvelli come nuovo CEO nel comunicato ufficiale diramato dal Milan.
"Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento in AC Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione. Nel corso dell'ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà di AC Milan".
Milan, le ambizioni di CardinaleSuccessivamente, il proprietario del Milan ha lanciato un messaggio ambizioso sugli obiettivi del nuovo corso.
"Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati".
Ma è davvero così o sono solo parole?L'offerta da 50 milioni per Gonçalo Ramos fa ben sperare, ma da sola non basta a rilanciare le ambizioni del Milan. Il Como ha appena acquistato Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni e da anni registra passivi pesanti con un fatturato nettamente inferiore rispetto al club rossonero. Il club lariano, infatti, ha chiuso il 2025 con un rosso da 105 milioni, mentre RedBird ha registrato un utile di 2,9 milioni di euro (dati 'Calcio e Finanza'). Se l'acquisto del nuovo centravanti fosse solo una mossa in previsione della cessione di Leao, la parola "ambizione" rischia di essere un termine forzato. Se invece il mercato dovesse dare risposte diverse, il messaggio lanciato da Cardinale potrebbe rivelarsi profetico. Il giudice supremo, come sempre, sarà il campo.
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