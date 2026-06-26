Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l'ufficialità. Massimo Calvelli è stato nominato nuovo Chief Executive Officer (CEO) del Milan. Il dirigente toscano classe 1974 assumerà dunque un incarico fondamentale nell'organigramma societario di Via Aldo Rossi. Nel comunicato diramato dal club rossonero, il proprietario Gerry Cardinale ha sottoscritto la piena fiducia riposta in Calvelli, mandando anche un segnale importante ai tifosi sulle ambizioni di RedBird.

Milan, ma chi è Calvelli?

Periodo / Ruolo Istituzione / Azienda Impatto e competenze strategiche 2020 - 2025 (CEO) ATP (Association of Tennis Professionals) Ha guidato l'era della profonda trasformazione globale e commerciale del tennis maschile. Leadership International Nike / Wilson / Amer Sports Sviluppo di piattaforme commerciali di riferimento e strategie di espansione globale del brand. Inizio Carriera Atleta Professionista Conoscenza diretta delle dinamiche di spogliatoio e della cultura legata alla performance sul campo.

Milan, le parole di Cardinale su Calvelli

"Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento in AC Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione. Nel corso dell'ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà di AC Milan".

Milan, le ambizioni di Cardinale

"Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati".

Ma è davvero così o sono solo parole?