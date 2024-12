Ecco le parole di Biasin su X: "Al netto delle frasi ad effetto, Cardinale sta dicendo ai tifosi che l’obiettivo del suo Milan non è vincere, ma stare in zona 'grano'. Il fatto che per far digerire il messaggio sia costretto a tirare in ballo l’Inter certifica le sue difficoltà, non certo quelle degli altri". LEGGI ANCHE: Milan, Furlani: “Addio a Maldini, il motivo”. E che sorpresa su Tonali! >>>