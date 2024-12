Una frecciata a distanza data nello scorso aprile, divenuta pubblica da poco (documento della HBS rilasciato lo scorso mercoledì 11 dicembre ), diretta alla seconda squadra di Milano . Frecciata che, per il 'CorSport', non è stata per nulla gradita ai piani alti dell'Inter. Club con cui, per giunta, il Milan di Cardinale ha rimesso su da poco il percorso per un nuovo stadio condiviso in zona San Siro .

Il bilancio in attivo, tra l'altro, per Cardinale, è la 'conditio sine qua non' il suo Milan non potrebbe esigere. «Stiamo competendo con club di campionati più ricchi e non possiamo permetterci di pagare i giocatori quanto li pagano loro. Dobbiamo spendere ogni dollaro di capitale in modo più intelligente rispetto ai nostri rivali. Non sto cercando di americanizzare il Milan. Sto cercando di introdurre alcuni elementi americani che possano portare il Milan al livello successivo in modo costruttivo».