Milan, cambio di rotta? Longo: “Al Milan piace tantissimo Conte”

Cambio di rotta: Conte in cima alla lista — Per settimane, Roberto De Zerbi è stato accostato con forza alla panchina rossonera, ma a quanto pare la dirigenza starebbe virando su un profilo diverso. E quel profilo porta il nome di Antonio Conte, uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni.

La stima per l’allenatore salentino è nota: il suo carattere vincente e la capacità di trasformare le squadre in macchine da guerra sono qualità che il Milan potrebbe ritenere ideali per tornare competitivo ai massimi livelli.

De Zerbi: un’idea che sfuma? — De Zerbi resta un allenatore molto apprezzato per il suo stile di gioco moderno e offensivo, ma alcuni ostacoli potrebbero aver raffreddato la pista. Le sue richieste tecniche e la necessità di tempo per sviluppare il proprio progetto potrebbero aver spinto il Milan a valutare alternative più immediate.

Conte-Milan: un’ipotesi concreta? — Se Conte dovesse diventare la prima scelta, resterebbero da superare due nodi principali: il suo ingaggio elevato e le garanzie tecniche che potrebbe chiedere per accettare l’incarico. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham è noto per le sue richieste precise sul mercato e per la volontà di lavorare con giocatori di alto livello.

Il Milan è davvero pronto a fare un investimento così importante per la panchina? Le prossime settimane saranno decisive per capire se Antonio Conte è destinato a tornare in Serie A con la maglia rossonera.