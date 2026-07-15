Il mercato del Milan vive di grandi sogni e trattative infuocate, ma Milanello c'è un mercato interno fatto di giocatori in cerca di rilancio. Tra i nomi il cui futuro resta ancora da decifrare spicca senza dubbio quello di Ardon Jashari.

Milan, problema Modric per Jashari?

Arrivato in rossonero la scorsa estate dalal termine di una lunghissima telenovela di mercato, il centrocampista Svizzero ha vissuto un anno decisamente in salita: da un lato un infortunio pesante che ha frenato l'adattamento, dall'altro una barriera tecnica insormontabile.

Una volta recuperata la condizione fisica, il centrocampista svizzero si è scontrato con la realtà: nel suo ruolo c'era già un padrone, Luka Modrić, che si è rivelato un perno inamovibile dello scacchiere rossonero. Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata.

Secondo quanto riferito da Marco Pasotto, la prossima stagione può offrire a Jashari delle prospettive diverse. Per Modric ormai si aspetta solamente l'ufficialità del rinnovo, che sancirà la sua permanenza rossonero, ma la sua gestione cambierà. Il fuoriclasse croato, infatti, non rappresenterebbe più un problema per il minutaggio del compagno, al contrario andrà centellinato e dosato con molta cura.

"Modric, per il quale si attende l'ufficialità della permanenza in rossonero, per Ardon Jashari non sarà più un "problema" come la scorsa stagione: andrà dosato maggiormente, e comunque quest'anno c'è una competizione europea in più"

Per Ardon Jashari è l'occasione perfetta: l'aumento delle partite e la necessità di fare il turnover gli garantiranno finalmente quello spazio che, fino a questo momento, gli è mancato. Dopo un anno di studio, per l'ex centrocampista del Bruges è arrivato il momento di dimostrare di essere adatto ad una squadra come il Milan.