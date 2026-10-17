Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

La trasferta contro il Salisburgo di giovedì sera ha rappresentato una tappa molto importante nel percorso di Francesco Camarda. Il giovane attaccante rossonero ha debuttato da titolare collezionando anche la sua prima presenza dal primo minuto in una competizione europea con addosso la maglia del Milan.

Milan, che traguardo per Camarda

Un traguardo significativo per il classe 2008, che continua a ritagliarsi un po' di spazio e a scrivere nuovi capitoli della propria storia. Ad evidenziare la portata del risultato sono stati dati forniti da Opta, che confermano il posto ditra i più giovani talenti ad aver ricevuto un'opportunità simile con il

A 18 anni e 219 giorni l'attaccante è diventato il rossonero più giovane a partire titolare in una delle principali competizioni europee dai tempi di Gianluigi Donnarumma che, nel settembre 2017 all'età di 18 anni e 215 giorni, riuscì a fare la stessa identica cosa.

Il dato prende ancora più importanza considerando solo i giocatori di movimento. Per trovare un calciatore rossonero più giovane di Camarda che è partito dal primo minuto in Europa bisogna tornare a Niang, titolare nel marzo del 2013 a soli 18 anni 83 giorni.