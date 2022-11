Milan, Camarda stimola la fantasia: il baby bomber dai numeri spaziali

C'è un ragazzo nelle giovanili del Milan che sta facendo parlare tantissimo delle sue qualità. Il suo nome è Francesco Camarda , ed è già balzato agli onori della cronaca nonostante abbia soltanto 14 anni. Il baby bomber ha stupito gli addetti ai lavori per i suoi numeri fuori da ogni logica all'interno della cantera rossonera: in circa 100 presenze il classe 2008 ha timbrato il cartellino oltre 500 volte! Ok che si tratta di scenari completamente diversi a quelli a cui siamo abituati, ma una media di più 5 gol a partita è comunque meritevole di menzione speciale.

Il talentino, attualmente, gioca nel Milan Under 16 che sta cannibalizzando il campionato: 6 vittorie in altrettante partite. E indovinate chi si sta prendendo la scena? Proprio Camarda, capocannoniere del torneo con 9 gol in 6 partite . Numeri da predestinato soprattuto considerando che, nella scorsa stagione, ha contribuito in maniera decisiva allo scudetto dell'Under 15 con il gol in finale contro la Fiorentina. Le premesse ci sono tutte, ma attenzione ad accelerare i tempi.

Maneggiare con cura

Il talento non basta però se non viene coltivato e protetto. Serve ben altro per favorire l'esplosione di un calciatore. C'è bisogno di duro lavoro e non bisogna assolutamente accelerare i tempi. Ricordate quell'Hakim Mastour che palleggiava con Neymar e poi si perse nel vuoto? Nessuno ha mai messo in discussione le qualità del marocchino, ma la sua carriera è andata in maniera esattamente opposta a quella che tutti si aspettavano. Parola d'ordine: pazienza. Quella che il Milan sta usando in maniera ottimale per valorizzare al meglio i tanti giovani presenti in rosa. Giusto celebrare Camarda, dunque, ma che si vada con i piedi di piombo. Intanto il Milan se lo gode adesso e spera di poterlo fare anche negli anni a venire. Ibrahimovic: "Ho tanta voglia di tornare. Scudetto? Ci crediamo sempre".