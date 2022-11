Ibrahimovic: “Ho tanto voglia di tornare. Scudetto? Ci crediamo sempre”

Sulla sua voglia di tornare in campo : "Tanta voglia, non mi vedi bene? (ride, ndr) Sto bene e lavoro. Speriamo che torni qualcosa".

Ibrahimovic sulla classifica : "Questa è la mentalità. Nella prima parte non potevo esserci, speriamo per la seconda. La squadra è cresciuta da quando sono arrivato, stiamo facendo bene ma il Napoli sta facendo meglio e si vede dalla classifica. Sarà importante la seconda parte".

Sul Tottenham : "Champions sempre difficile, è una partita aperta. Non c'è un favorito, devi stare bene in quel momento".

Su Maldini e Massara: "Stanno facendo un grande lavoro, è grazie a loro che il Milan sta facendo questo percorso. Stanno crescendo come squadra e come club, che è in nuove mani. Stanno facendo tutti un grande lavoro, tutti hanno responsabilità".