Milan, il restyling di Cardinale: due esperti pronti ad entrare in società

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sulle prossime mosse societarie di Gerry Cardinale per quanto riguarda l'assetto societario del Milan. Una modifica importante, come noto, è già ufficiale: Giorgio Furlani, a partire dal 5 dicembre, sarà il nuovo amministratore delegato del club rossonero. Si tratta di una promozione dopo l'ingresso nel Cda dal 2018, avvenuta in concomitanza con l'avvento di Elliott. Furlani lascerà proprio il fondo Elliott per dedicarsi anima e corpo alla sua nuova carica: troppo ghiotta l'occasione di lavorare nel club di cui è tifoso da sempre. L'obiettivo è quello di migliorare sempre di più la condizione economico-finanziaria di un Milan ormai risollevato da tutti i punti di vista.