Calciomercato Milan – Attacco, occhi in casa Ajax: talento giovane e duttile

Con la pausa forzata visto l'imminente inizio del Mondiale in Qatar, i club hanno già iniziato a pensare al calciomercato. Il Milan, dopo una breve vacanza, ritornerà ad allenarsi il 2 dicembre e volerà proprio nel Paese dove si svolgerà la più importante competizione del mondo per giocare alcune amichevoli di lusso. C'è una rimonta da preparare, il Napoli corre veloce e i rossoneri non vogliono restare troppo indietro. Presente, ma soprattutto futuro: è questa ormai la filosofia rossonera sul calciomercato e, in tal senso, si sta pensando ad un possibile colpo in attacco.