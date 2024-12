Milan, l’AIC difende Camarda: “Il suo impiego è una notizia confortante”

La risposta dell'AIC: "Camarda acclamato come il Pippo Inzaghi dei tempi d’oro dallo stadio di San Siro è un buon segnale. Da alcuni è stato interpretato come un qualcosa di negativo. Come se nel nostro campionato ci fossimo accontentati, per entusiasmarci, dell’ingresso in campo di un giovane promettente. Camarda è giovane, è italiano e rappresenta, forse, una delle concrete speranze per il futuro del nostro calcio, anche al netto del recente passato in ambito Nazionale".