Serietà, entusiasmo e senso d'urgenza: queste le prime dichiarazioni di Massimo Calvelli dopo la nomina di nuovo CEO del Milan
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Massimo Calvelli ha assunto ufficialmente l'incarico di nuovo Chief Executive Officer (CEO) del Milan. Dopo settimane di indiscrezioni, dunque, il dirigente toscano classe 1974 prende definitivamente il posto dell'uscente amministratore delegato Giorgio Furlani. Nel comunicato diramato dal club rossonero, Calvelli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo CEO del Diavolo.
Milan, ma chi è Calvelli?Il nuovo CEO del Milan può contare su un curriculum invidiabile. In RedBird dal 2025, Calvelli ha alle spalle una carriera da tennista professionista e un'esperienza quinquennale alla guida dell'ATP, oltre a una serie di collaborazioni con Nike, Wilson e Amer Sports per garantire lo sviluppo del brand.
Oltre al ruolo di CEO, Calvelli manterrà i suoi attuali incarichi all'interno del fondo d'investimento americano guidato da Gerry Cardinale, vale a i ruoli di CEO International di RedBird Development Group e di Operating Partner di RedBird Capital Partners.
Milan, le prime dichiarazioni di CalvelliNel comunicato ufficiale diramato dal Milan, Calvelli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo CEO del club.
"Guidare il Club in una fase decisiva del proprio percorso sportivo, in un momento altrettanto cruciale per l'intero calcio italiano, è una responsabilità che affronto con la massima serietà e con un profondo senso di urgenza. Il mandato ricevuto da Gerry è chiaro: riportare in AC Milan una cultura della vittoria e dei risultati, dentro e fuori dal campo, all'altezza della storia che questo Club rappresenta nel calcio europeo e dei suoi oltre 600 milioni di tifosi nel mondo. Nell'ultimo anno ho lavorato a stretto contatto con il senior management del Club in tutte le sue funzioni, maturando una conoscenza diretta di ciò che deve essere migliorato e innovato".
Milan, Calvelli elogia AmorimUno dei passaggi più interessanti delle dichiarazioni di Calvelli è quello su Ruben Amorim. Il nuovo CEO del Milan si è dichiarato entusiasta di poter lavorare a stretto contatto con il tecnico portoghese.
"Sono inoltre entusiasta di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo Head Coach Rúben Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l'attuale leadership dell'area sportiva".
Il nuovo assetto societario del MilanIl nuovo assetto societario del Milan poggerà su un comitato composto da otto figure chiave:
- Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo
- Ruben Amorim: allenatore
- Massimo Calvelli: chief executive officer
- Hendrik Almstadt: direttore del player trading
- Bobby Gardiner: director of Football intelligence
- Donato Lomonte: capo scout
- David Castelblanco: partner RedBird
- Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno
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